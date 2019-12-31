封關前韓支持度落後蔡？張琍敏痛哭：我們該翻轉台灣了！

大選倒數10天，旅美挺韓藝人張琍敏日前在臉書PO文指陳菊「蛇鼠一窩」，遭控加重毀謗罪，日前地院宣判張無罪。面對大選將至，封關前韓民調落後蔡?張（30日）接受《中時電子報》專訪時表示「韓造勢現場才是真民調」，張更崩潰「台灣活在綠色恐怖，這次真的要翻轉了」。專訪影片播出不到一天時間，已近2萬人按讚，1200則分享，更吸引超過46萬人觀看。

曾演出《家有嬌妻》紅極一時的女星張琍敏，許久未在台灣螢光幕前演出，卻也十分關心台灣這塊土地，30日下午張特別身穿「挺韓等一個人」白色polo衫接受本刊獨家訪問，面對記者詢問「封關前民調韓落後蔡怎麼看?」張則回應「我們早就不該相信民調了，台灣變得好像有錢就能辦事，大家都怕強權的氛圍，民調還能相信嗎?希望大家到現場去看，韓造勢現場人數才是真民調」，張憶起12/29韓大台中勝選晚會，「看到這麼多人自動自發前來，在大雨中落淚，我看了也在螢幕前感動得落淚」張更數度崩潰表示「大家期待已久了，過去活在綠色恐怖之中，我們真的該改變、翻轉台灣了」。

女星張琍敏表示「韓造勢現場才是真民調」。（照片/取自《中時電子報》粉絲團）

張琍敏表示「台灣多年都在綠色恐怖，明年大選一定要贏」。（照片/游定剛 拍攝）

(中時電子報)