林右昌認為大陸對台長期滲透，指立法「不是強行不強行問題」。（許家寧攝）

反滲透法草案今闖關，有民間團體在立法院外抗議阻止民進黨強行通過，基隆市長林右昌今則表態力挺，呼籲勿將反滲透扭曲成「反交流」；林還說，中共長期對台灣各領域的影響和滲透不是今天才發生的事情，法案早通過會比晚通過好。

林右昌今天上午參加「金齡歡唱列車」啟用典禮，宣布送給基隆老人家新年賀禮，每年將在各行政區巡迴40場，讓銀髮族健康開金嗓歡唱，會後他接受媒體訪問，對於反滲透法趕在年末強行通過，預計下午進行表決，林右昌強調「非常有必要！」

林右昌指出，反滲透法立法非常有必要，尤其在兩岸之間關係，台灣大概從來沒有要滲透或干預中國大陸政治社會，反而這幾年來，台灣政經社會在各方面受到中共非常大的壓力，他覺得更不要把反滲透法扭曲、單純化成是反對兩岸交流。

林右昌說，大陸為專制獨裁政權，沒有言論自由機制，但這個威權體制反回過頭來利用資源和能量影響台灣政治，他說，最近這幾年來世界民主國家也驚覺受到大陸從各方面影響政治正常運作，陸續推動相關立法動作，台灣更是首當其衝。

林右昌表示，中共對台長期滲透，反滲透法是為維護台灣既有的民主自由政治制度和生活方式，更重要是要維護中華民國主權，強調立法「不是強行不強行問題，特別在今年香港反送中事件發生後，擴大民眾的疑慮，法案早通過會比晚通過好。

(中時 )