國民黨總統候選人韓國瑜被網友起底，曾於2009年以北京大學管理學院博士生身分，撰寫關於台灣鄉鎮市長罷免的論文，遭酸「學以致用」。韓辦總發言人王淺秋今天表示，「若是草包，寫不了論文，且怕被人看到要一直保密」，她意有所指地嗆高市府前朝官員忙著輔選表功，嗆「來比看看誰的論文寫得好」，疑似暗批Wecare高雄發起人尹立。

詢及網友酸韓國瑜「預知被罷免」，王淺秋強調，至少韓國瑜的論文可以公開搜尋，「若是草包，寫不了論文，且搜尋不到，要一直被保密，因怕被人看到」，韓國瑜是能被公開檢驗論文的候選人，對罷免條文相當清楚，也就是在一年前進行的罷免行為都是違法。

王淺秋指出，韓國瑜有過研析法治政治制度研究，很稀奇嗎？他本來就是方面研究專家。她反諷，現在看到民進黨高雄市政府前一位官員忙著輔選表功，開嗆「他也可以拿論文來比較看看，看誰寫得好」。

媒體追問韓國瑜公開輔選行程偏少，王淺秋說，不公開行程並不是就代表在家裡睡覺，反之，不公開很有可能在進行重要會議與協商，不必過度聯想，韓的行程盡量在幫候選人情況下，與民眾多接觸，請大家放心，不用過度擔心。

(中時 )