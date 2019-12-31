畜牧業要進入寒冬了嗎？今年冬天豬價低迷，每公斤平均價格大多在65元徘徊，讓許多豬農根本在賠錢賣，有專家指出，豬價低迷已持續2個月，現在產地更出現每公斤55元的價格，幾乎是每賣1公斤就虧5元。

養豬協會秘書長張生金表示，現在的豬價已低於成本，雖然平均價格還看的到每公斤65元多，但全台21個市場中卻有人賣到58、55元，而這波低價已從11月初就開始，持續2個月至今。

張生金說，景氣不好，加上進口量多以及雞肉的替代效應，造成今年豬市普遍不佳，目前市場上的毛豬還在125公斤以上，可看出豬源仍多，只能盼望即將到來的農曆新年，能盡量去化牧場中的豬隻。

張生金說，這2年進口豬肉約佔總供應量的12～13％，較以往多出不少，預估12月進口量可望達8000噸，年度進口數將超越去年總額。

根據農委會提供的資料，至11月為止今年的豬肉進口量高達7萬9087公噸，較去年多出2209公噸，其中來自西班牙、美國、法國、瑞典、義大利的豬肉量都有明顯增加。

農委會畜牧處副處長王忠恕指出，國產豬產地價本來就偏低，因為在產地所以管銷成本也低，影響豬價的原因很多，進口是一個，但國際價格高也可能造成台灣豬農預期增養，也是值得關注的問題。

王忠恕表示，在台灣還無法外銷的情況下，農民增養反而是造成自己的問題，因市場上需求減少，價格自然就變低，今年的進口量雖有變多，但數量上卻沒有想像多。

王忠恕指出，今年8月豬價衝到每公斤80元，讓許多農民對豬價有期望值，這是可以理解，但最終豬價還是要回到市場機制，因為豬價會受國際價格波動，這是綜合因素的表現，並不是單一因素所造成。

至於豬價成本的問題，王忠恕強調按照目前的統計資訊，其實價格還在成本以上，且還有合理利潤，而各養豬戶狀況不一，飼養頭數、成本都不同，針對單一農民的說法，當然也不能說他錯。

(中時 )