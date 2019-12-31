在華府施壓下，英相強森對於國家5G建設是否能讓大陸電信巨擘華為加入仍懸而未決。不過據英媒報導，一名安全主管表示，強森以對華為「亮綠燈」，表示英國政府有信心在國家安全與經濟利益之間取得平衡，目前偏向華為可以加入5G建設非核心部分，但在核心部分仍被排除在外。

據英媒《每日郵報》引述《星期日郵報》報導，這名安全主管透露，強生表示雖然華為有間諜行為疑慮，但「我們有信心控管國安考量與經濟利益之間的平衡」。強生將於一月第三周決定飽受爭議的華為是否足夠可信任可加入英國5G建設，目前國會建議必須將華為排除在5G建設的核心外，而安全部門高層同意華為可提供如5G網路天線等非核心部分。

華為在英發展可謂一波三折。年初華為孟晚舟案爆發後，美方開始加強對歐洲各國遊說力道，強調其產品恐設有後門，呼籲各國勿用華為設備，「否則美國將考慮暫停與該國的情報分享」，但成效有限。而英國4月時，前首相梅伊一度宣布有限度准許華為參與英國5G，成為英美等國情報共享組織「五眼聯盟」中，唯一為華為開綠燈的國家，引起國內爭議。

不過在梅伊下台後，華為再次成為英政府的燙手山芋，接手的強生先前表示，關於華為問題要等到英12月大選後再做決定，並表示華為問題將是新政府上任後首要處理的問題。而英國國會情報和安全委員會7月19日發表報告，除了敦促英政府盡快對此做決定、避免傷害國際關係之外，強調禁止英國5G若禁止華為，反而會降低安全標準，且會讓網絡更不易因應惡意攻擊。

但在英大選前，美國總統川普在北約會議上親自出馬遊說，讓強生首次對華為5G建設表示「國家安全以及與『五眼聯盟』之間情報分享比華為更為重要」，外界一度認為在安全與經濟之間，強生恐仍選擇安全。

而自強生15日以壓倒性票數獲得連任後，華府仍持續遊說英國。路透社報導，美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）24日接受《金融時報》訪問時，曾警告，如果英國讓華為參與其5G網路建設，對英國情報機構構成威脅。

(中時電子報)