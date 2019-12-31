白宮貿易顧問納瓦羅於美國當地時間30日表示，美中第一階段貿易協定可能會在下周簽署，但表示將由美國總統川普或美國貿易代表署予以確認。

納瓦羅在接受福克斯新聞頻道（FOX）採訪時做出上述表示。針對「南華早報」早前引述消息人士透露，中國國務院副總理劉鶴將於本週六啟程前往華盛頓，除了簽署首階段中美貿易協議，還將停留數日至下週中旬，對此納瓦羅並未予以證實。納瓦羅還說，「永遠不要相信匿名消息來源的報導，只能相信川普，或是美國貿易代表萊海澤的消息」。納瓦羅稱，「我們可能會在下周前後簽署協議，目前只是在等待翻譯」。

雖然中美雙方都未公佈協議的很多具體細節，也沒有公佈協定文本，但是中美貿易協定將簽署的希望，推動30日全球股市上漲。納瓦羅表示，協議將「儘快」公佈，他預計不會有任何阻礙。他補充道，「總體來說，你需要把協定翻譯成中文，然後再檢查一遍，以使中英文兩個版本一致」。他稱，這份長達86頁的協定包括了有關智慧財產權的細節，在強制技術轉讓方面有了一個「良好開端」，「另在匯率操縱方面也有一些好的進展」。

(工商 )