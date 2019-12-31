晶圓代工廠世界先進(5347)除了持續評估收購其他晶圓廠，另一方面也評估跨足晶圓薄化領域，可望加強與客戶的合作關係，並具上下游整合優勢。

晶圓薄化是晶圓製造後到封裝之間的一個重要橋段，世界先進擁有相關技術，且可擴大對客戶服務。

隨著5G與車用電子產業需求提升，帶動晶圓薄化需求成長，目前昇陽半(8028)在晶圓薄化領域居為龍頭地位，因需求看好，昇陽半持續擴產，宜特也在近年跨足晶圓薄化業務。若是世界先進正式跨入晶圓薄化市場，將可能造成市場版圖重新洗牌。

世界先進今年收購格羅方德(GlobalFoundries)新加坡廠，預計將提升15~20%產能，至於是否有收購其他晶圓廠的規劃，公司指出，在對的時間、有適合的價格、產品技術及地點，將會適當評估；由於蓋新的8吋廠有難度，而12吋廠收購或新建皆會評估。

在新品方面，世界先進投入氮化鎵（GaN）製程4年多，明年將小量送樣，初期先應用在power產品，未來也會發展到RF。

(時報資訊)