中美貿易戰降溫，且明年1月有望簽署第一階段協議文本，讓全球股市紛紛走高，台股也站上12,000點，國內受惠於轉單效應及台商回流，消費者信心回溫，購買耐久財信心創12年新高，民眾購屋信心轉趨樂觀，購屋意願增加，讓12月房市旺季小幅成長，全台房市紅盤封關。根據永慶房產集團研展中心統計：全台12月份交易量較11月增加4%，至於各都會區房市交易量，北市增加11%，新北成長7%，桃園小增6%，新竹縣市增加1%、台中成長4%，台南與高雄分別增加13%與持平。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，若與去年同期相比，全台交易量增加19%，根據永慶房屋研展中心統計：與去年12月相比，北市交易量增加24%，新北增加18%，桃園成長32%，新竹縣市增加31%，台中成長30%，台南與高雄則分別增加36%與減少2%%，顯示今年房市表現優於去年，房市交易增溫。

謝志傑說明，通常第四季為購屋旺季，民眾看屋意願增加，不過，觀察12月看屋量與11月持平，顯示民眾看屋仍積極，且付斡意願也有小幅提升，購屋需求不減。謝志傑補充，據2020年Q1永慶房產趨勢調查顯示，民眾看平房價比重拉升至45%，是五年來新高，顯示房價續走平盤整理格局，在自住市場下，房價大漲大跌的機率低，不過，近期台商回流、轉單等利多新聞發酵下，民眾購屋信心確實有回升，若買賣雙方價格認知差距能拉近，市場買氣可望延續至農曆年前。

謝志傑提醒，雖然今年房市持續復甦，全年房市交易量挑戰30萬棟，已連續四年成長，但年增率已出現收斂、鈍化，房市交易量能持續回溫，但還稱不上熱絡，加上自住市場預期仍是房市主力，在薪資未明顯成長的狀況下，購屋民眾購屋負擔仍重，有限的購屋預算難以推升追價力道，加上明年仍有貿易戰、超額供給，以及新政府上任後是否推出房市新政策三大變數下，房市後市不能過度樂觀期待。

(時報資訊)