2020年連江縣立委選區共有5人角逐、競爭相當激烈，鄉親們相當重視交通問題，各候選人紛紛端出交通政見牛肉。（葉書宏攝）

2020年連江縣立委選區共有5人角逐、競爭相當激烈，由於馬祖人口外流嚴重，不少鄉親旅居桃園、新北一帶，返鄉之路成為鄉親們最關注的政見之一，各候選人紛紛針對交通議題端出政見牛肉，盼可以獲得選民認同。

國民黨立委陳雪生強調，「交通政見不是開支票，而是務實一點一滴累積，鄉親們有目共睹。」空運是鄉親們最在乎的，北竿機場優化、環境影響評估等都持續關注，他預估1年以後才會有第二家航空公司進駐，會持續替鄉親們爭取。

陳雪生表示，南北竿跨海大橋攸關馬祖未來發展，目前已進行綜合規畫，後續進度要加緊把關，另外，近年來青年返鄉意願越來越高，如何協助青年返鄉就業也是未來政見之一。

前立委曹爾忠退出國民黨後以無黨籍投入參選，他表示，馬祖觀光人次無法提升，最大主因來自於交通，沒有多餘的航班支援遊客運輸，未來當選後，1年內要讓第2家航空公司進駐、開闢高雄航線，再者，就是替鄉親們爭取票價優惠，讓空運、海運票價合理化。

民進黨候選人李問則表示，中央政府核定南北竿跨海大橋綜合規畫及新台馬輪的建置經費，若當選後將繼續把關後續的施工及建造品質，再者，也會和中央一起努力提升機場改善，讓返鄉之路更順暢。

下屆立委選舉除了陳雪生尋求3連霸外，尚有前縣議員王長明、曹爾忠、李問及國會政黨聯盟李克焜登記，形成5搶1局面。

(中時 )