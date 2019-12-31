萬興宮主委黃金柱（右起）代表廟方陸續送上菜頭、粽子、青蒜等，預祝賴清德、黃秀芳等人順利當選。（謝瓊雲攝）

賴清德、黃秀芳掃街拜票車隊從萬興宮廟前廣場出發。（謝瓊雲攝）

賴清德、黃秀芳掃街拜票車隊從萬興宮廟前廣場出發。（謝瓊雲攝）

賴清德、黃秀芳上午在彰化市進行車隊掃街拜票。（謝瓊雲攝）

選戰倒數十天，民進黨副總統候選人賴清德31日到彰化縣走透透輔選，受訪時他強調未來十天民進黨在全台還有20場大型造勢活動，選戰最後階段是以非常小心、戒慎恐懼的心情迎戰，絲毫不敢放鬆。當被問到為何民進黨急於在本屆會期最後一天通過《反滲透法》，他反問，難道要等到下一屆讓吳斯懷、葉毓蘭等人來審查法案嗎？

賴清德今天到彰化為黨籍立委候選人黃秀芳、洪宗熠和陳秀寶等三人輔選，第一站先到彰化市芬園鄉交界的田中央萬興宮參拜，再一起進行車隊掃街；賴清德指出，不論民調數字如何，只要選票還沒開出來，都一定要繼續加油。

賴清德表示，選戰最後階段，明年1月2日當天，包含他和蔡英文總統，將同步串聯全台黨籍立委候選人、黨公職幹部，在選區內各大重要路口向選民拜票，顯示民進黨對守護台灣主權的慎重。

由於民進黨有意讓《反滲透法》在今天闖關成功，因此發起甲級動員，黃秀芳表示，維護台灣主權而立，下屆立委將有國民黨的不分區立委吳斯懷和葉敏蘭等人，還能期待法案通過嗎？

賴清德則指出，為什麼要趕著通過？就看一件事，那就是中國對台灣有沒有進行滲透，如果有，這個法律就有需要；他也反問，這個法案到底由誰來審查？是由黃秀芳來審？還是由吳斯懷、葉毓蘭這些人來審比較恰當？強調道理已經很清楚；《反滲透法》是對事不對人，是針對犯罪行為，由法院來審判，而非政府行政機關來指定、認定。

談及韓國瑜在政見發表會上的發言，與對媒體的批評，賴清德表示，台灣人民是善良的，也許各自支持不同候選人，但希望能打高格調選舉的想法卻是一致，選舉期間批評媒體或對手，都不會得到國人的支持；自己在行政院長任內看見黃秀芳的出色表現，因此大力向鄉親們推薦她，也希望民眾在立委選舉時票投黃秀芳和民進黨，守護台灣的民主。

(中時 )