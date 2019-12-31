日本人過新曆年也有祭祖的習慣，有些家庭會在家中的神壇上香，各地消防單位也都提醒民眾小心火燭，但仍傳出多起火災。

東京都內31日凌晨發生兩起火災，造成2人死亡、1人昏迷。

1起是發生在31日凌晨3時半左右，北區赤羽北1棟7層公寓的2樓起火，消防隊獲報趕到現場後，約45分鐘才將火勢熄滅，15平方公尺的房間全部被燒毀。

房間內的床上躺著1名80多歲的婦人，她全身被燒傷，當場確認死亡。與老婦同居的50多歲女兒因吸進過多的濃煙，送醫後昏迷不醒。東京消防廳指出，房內佛壇附近的火勢猛烈，可能是佛壇的蠟燭導致起火，目前正在調查起火原因中。

另外，東京都杉並區梅里的2層樓木造建築在31日凌晨零時過後起火，接獲鄰居報警，消防隊趕到現場花了1個半小時才滅火，已燒掉約20平方公尺的住宅。

杉並警察署指出，屋內居民是63歲獨居的公司職員，他的臉部等嚴重燒傷，送醫約1小時後死亡。警方目前還在調查出火原因。

(中時電子報)