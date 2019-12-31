市場看好LiDAR未來在自動駕駛、輔助駕駛、地形量測等應用前景。PIDA估計2019年全球LiDAR市場約將近13億美元，並將在2023年超過50億美元

近幾年LiDAR可謂是熱門的投資標的，估計2019年約有10億美元等級的資金，投入新創的LiDAR公司。目前全球已約有七、八十家LiDAR公司，分別在開發各種技術的LiDAR產品，以進軍無人駕駛的市場。

現階段LiDAR技術可謂還在開發與演化當中，也面臨的一些問題。首先，車廠對此技術仍保持保留的態度，畢竟LiDAR在真正成為車廠的配備之前，得經過系統整合商的長期測試。況且最後能打入車廠的LiDAR廠商畢竟有限，這意味著目前全球大部分LiDAR供應商必須要尋求汽車之外的應用市場，例如機器人、工業自動化、無人機、地形繪圖、保全、採礦，和風能，以及農業等。與LiDAR技術公開唱反調的名人首推特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）。馬斯克認為Tesla利用相機、雷達、超音波，結合AI，即做到無人駕駛。而如果未來LiDAR真的在車用市場上獲得成功，特斯拉也可能採用截然不同的技術。但大部分的車廠並不認同馬斯克的看法。

其次，雖然Google的自駕車Waymo聲名大噪，但是業界認為自駕車的發展並非一蹴可及，得要循序漸進。儘管現在就有LiDAR機器人的採礦設備，無人車也在固定軌道上以接駁車的形式存在，但是LiDAR搭配其他ADAS（先進駕駛輔助系統）的技術，從定速巡航和防鎖死剎車開始逐年演進，似乎是比較可行且保險的方案。

第三，即便汽車產業已經開始生產無人車，第一個應用應該是無人計程車（Robotaxis），因為可以更有效地利用車輛的資本成本。畢竟LiDAR初期的價格昂貴，所以成本儘可能得分散在高使用率上。但技術會隨著時間的推移，LiDAR的成本也將逐漸下降，使無人駕駛汽車的價格更加親民，讓一般人都能擁有。PIDA估計2019年全球LiDAR市場約將近13億美元，並將在2023年超過50億美元，這段期間的複合年成長率有40％，其中最大應用是自動駕駛、先進駕駛輔助系統、機器人應用、3D地形繪圖等。

在技術方面，雷射的掃描方式、雷射波段、雷射發射時間、系統整合、最佳演算法等問題持續在討論。現階段Velodyne所採用的機械掃描仍是大家所跟隨的方式，但很快地MEMS將是下一個雷射掃描的方式。MEMS掃描將使得LiDAR變得更輕巧。而再下一階段，Quanergy所提出的光學相位陣列（Optical Phase Array, OPA）可能會是雷射掃描的最終方式。光學相位陣列即是利用液晶來調控雷射光束相位及方向，可免除任何機械式動作，從而可以變得更輕小。然而MEMS與液晶調控的方式仍然必須被證明可以在惡劣的環境中生存，尤其在-40°C至105°C的溫度或劇烈震動中。

Velodyne所採用的雷射波段830～940 nm，但一些公司正在研究使用更高功率的1550 nm波段，因為在這波段所允許的曝光量可以高出百，比較可以免受灰塵與環境干擾。而LiDAR整個系統得利用矽光子（Silicon Photonics）技術，做縮小化的整合，以及製作出晶片等級的雷射掃描。在訊號處理方面，利用速度與光波往返的時間與頻率位移，FMCW（Frequency-Modulated Continuous-Wave、連續波調頻）是繼ToF（Time of Flight）之後的另一種演算法可以採用的方式，特別是FMCW對環境雜訊有較佳的耐受性，以及有較遠的偵測能力，但也相當複雜。

近幾年數億美元所投入的LiDAR技術仍然還在發展當中，也產生了數萬個專利或發明。LiDAR的投資規模與技術複雜度，乃至於其後的商業營運等，對於台灣產業而言可能仍是個門檻。而LiDAR其中的晶片製造、零組件與模組製造，以及LiDAR在自動駕駛之外的應用，例如無人機導航、監視、國防等應用，仍不失有很多機會。

(工商 )