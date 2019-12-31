勞工打官司免驚！因應明年1月1日起施行《勞動事件法》新制，新北勞工局近日修訂《新北市政府勞資爭議事件及涉訟權益補助金要點》規定，未來在法院勞動調解不成立的勞工，也可申請涉訟補助，期能更落實扶助勞工訴訟及保障勞工法定權益。

新北勞工局長陳瑞嘉表示，原先涉訟補助對象僅限在勞工局調解不成立的勞工，但勞動事件法採勞動調解程序先行原則，起訴前勞資雙方必須先至法院或勞工局聲請調解，為擴大保障至法院聲請調解的勞工，除了將法院勞動調解不成立的案件納入涉訟補助範疇，更明確規範續行訴訟程序之聲請費為補助範圍。意即，未來申請補助的勞資爭議事件，不以經勞工主管機關依勞資爭議處理法調解不成立者為限；經法院依勞動事件法調解不成立者，亦可提出申請。

勞工局進一步說明，勞工涉訟補助自100年起實施至今，提供有律師費、裁判費、強制執行費及訴訟期間生活費用等項目補助，截至今年11月，已補助逾千件，補助金額多達4560萬元，總計有21家(次)工會及670位(人次)勞工受惠，希望藉由擴大扶助範圍，讓涉訟補助措施更完善，並協助勞工行使權利。

勞工局提醒，如勞資雙方發生勞資爭議，經勞工主管機關依勞資爭議處理法或法院依勞動事件法調解不成立，或雖經調解成立，雇主未依調解結果履行，本局設有勞工訴訟扶助，勞工可於提起各審訴訟之日起六個月內，且於該審訴訟程序終結前申請相關訴訟費用補助，勞工朋友可多加利用，以保障自身權益。

(工商 )