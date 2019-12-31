台鐵列車撞上堆高機，車頭毀損出軌。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

台鐵118次自強號12月31日於社頭=員林間西正線新興巷平交道撞及推高機，車頭1、2軸出軌，所幸無人傷亡，台鐵表示，12時40分成立局本部一級緊急應變小組。

台鐵指出，3158次列車接駁118次旅客約500人，118次彰化特開，彰化出動9531次搶救工程車，目前改東正線單線雙向行車。

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