台鐵自強號出軌 員林段單線雙向通行 13:172019/12/31 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵列車撞上堆高機，車頭毀損出軌。（台鐵提供／陳祐誠傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵列車撞上堆高機，車頭毀損出軌。（台鐵提供／陳祐誠傳真） 台鐵118次自強號12月31日於社頭=員林間西正線新興巷平交道撞及推高機，車頭1、2軸出軌，所幸無人傷亡，台鐵表示，12時40分成立局本部一級緊急應變小組。 台鐵指出，3158次列車接駁118次旅客約500人，118次彰化特開，彰化出動9531次搶救工程車，目前改東正線單線雙向行車。 (中時 ) #台鐵 #出軌 #12 #彰化 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》金利今起預收款券，每10分鐘撮合一次 08:362019/12/27 財經 花壇工地塌陷圍牆倒 2人被活埋命危 11:292019/12/27 社會 《金融》年關市場資金略緊，央行12月標售國庫券利率均跳上0.5％ 13:412019/12/27 財經 靈慧機敏吉祥年 琉璃工房鼠年新作上市 15:492019/12/27 社會 《證交所》州巧科技12月31日上市審議 15:572019/12/27 財經 證交所12/31日審議州巧股票上市案 16:492019/12/27 財經 彰化縣史上最大市容改造 3.5億元人本城區年底開標 19:132019/12/27 生活 侯友宜領軍大造勢：過半只是最低標準 15:562019/12/29 政治 封關倒數2日 台股拚站穩12,100關卡 10:402019/12/30 財經 忍痛原諒老公許志安偷情 半年後鄭秀文洩心聲：適度XX 11:232019/12/30 娛樂 生活熱門新聞 今年史上最暖 氣象局：1、2月恐有寒流 - 生活 高血壓患者別碰！吃一口就飆血壓 - 生活 公開挺韓國瑜！詹惟中大膽估將贏蔡60萬票 - 生活 長白髮的5大原因 恐健康出問題 - 生活 好市多超夯購物袋搶翻！網驚：長這樣？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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