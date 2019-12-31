前總統馬英九31日早上南下為國民黨高雄第五選區立委候選人黃柏霖站台，馬英九特別在2019年歲末年終寫了春聯要發送給到場支持的民眾，黃柏霖競選服務處擠滿人潮，現場排了近200公尺的隊伍，將正忠路擠的水泄不通。
馬英九表示，他這次來是要跟大家分享他寫的春聯，「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香」這都是代表著鼠年大家可以充滿富裕及幸福，大家拿到後認真看一下，會發現字裡行間有相當多珍貴的寶物，正所謂中國俗話說的「鼠來寶」，希望大家喜歡。
活動現場熱鬧滾滾，人潮從義華路沿著正忠路一陸大排長龍到建興路口，湧入上百位民眾，除了要來拿馬英九送的春聯，更是要到場為黃柏霖加油打氣，可見黃柏霖在當地的人氣可是相當火熱。
黃柏霖表示，看到滿滿的人潮真的相當感動，許多民眾很早就到服務處排隊，深怕排不到春聯，但今天來現場的每位觀眾都有拿到一幅馬前總統給大家新年春聯，馬英九今天特別帶來「金鼠年」的祝福送給大家，他也相當感謝馬前總統特地南下為他站台。
(中時 )
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