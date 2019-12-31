封關日台股開低震盪，但新台幣在美元走弱，主要亞幣續上揚，加上外資偏匯入及出口商拋匯多重力道激勵下，飆漲1.57角，睽違逾一年半後力又見到2字頭，中午暫收回到30元整數，強升1.35角，成交量4.43億美元。

外匯交易員指出，新台幣升破30元大關是預料中的事，但基本上封關還是無緣站穩2字頭，畢竟老大（央行）都等不及尾盤，提早在盤中出手了，就連中午暫收都還是要全力字住3字頭。加上進口商、投信、散戶全在關注這個心理關卡，見到2字頭紛紛進場搶匯，除非央行放手，否則一次要站穩2字頭的機率很低。

外匯交易員認為，近期多數外資都還沒有歸隊，匯入量能未明顯放大，主要還是年終出口商作帳需求拋匯在支撐，就是實質交投的量而已。觀察2020年開年後，中美貿易第一階段協議將簽署，目前並無任何生變訊息，勢必引發一波外資匯入，看來老大要力守30元大關，將是倍感壓力。

(工商 )