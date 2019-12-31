陽信融資租賃公司上海開幕。（國民黨提供）

陽信公司登陸大陸。（國民黨提供）

盧米埃公司與大陸合製電影。（國民黨提供）

東莞居磁電子公司。（國民黨提供）

國民黨上午召開「綠營賺紅錢反滲透法管不管」記者會，質疑文化部長鄭麗君的丈夫沈學榮在大陸開電子公司，民進黨前立委薛凌、立委何志偉家族的陽信銀行有被以國安理由禁止投資「北市雙子星計畫」的大陸股東，以及三立電視台旗下公司與大陸合拍影劇，質疑蔡政府推反滲透法，卻不辦綠營賺「紅」錢？

由於記者會點名三立，三立記者當場以「違反反滲透法是指受中共指揮監督管理或實質控制的團體委託從事滲透行為」，反問三立有該行為嗎？國民黨文傳會主委程美華程美華以「三立前景堪慮」回應說，大家都知道中國大陸的媒體絕大部分有官方資金，依反滲透法規定，只要滲透來源包括中共官方及所屬機構都算，三立在戲劇、新媒體的布局都很快，令人敬佩，但可能會被反滲透法箝制，國民黨是為三立的前途擔憂，因為可能被查資金來源。

台北市議員、文傳會副主委兼發言人王鴻薇則反嗆「在民進黨執政下，三立不管怎麼做，都不會被辦。」王鴻薇等人不待三立記者想再反問，隨即離場，場面尷尬。

國民黨上午由打鬼軍團總團長周錫瑋、程美華及王鴻薇共同主持，分別以民進黨人士及於大陸經商、接受陸資等案例，提出相關質疑。

周錫瑋指出，民進黨立委何志偉家族的陽信銀行重要大陸股東「百慕達南海控股公司」，先前才以國安理由不得投資台北市雙子星計畫，卻在陽信佔有三成股份，成為法定股東；陽信融資租賃公司在上海開幕，民進黨立委薛凌與其子何志偉皆在場，桃園市長鄭文燦對陽信登陸更粉飾「政治歸政治，經濟歸經濟，陽信是代表綠色企業嗎？」

周錫瑋質疑民進黨雙種標準指出，「鄭文燦說陽信不是代表民進黨，那麼哪些企業代表藍色？哪些代表紅色？」民進黨應思考抹紅標準究竟如何構成？ 謝長廷接受中聯辦安排去香港是「交流」，韓國瑜去香港中聯辦賣水果是「賣台」？

王鴻薇則羅列三立電視主要旗下公司，並以「盧米埃電影有限公司」為例，質疑三立長期抹黑藍營政治人物，批評為「賣台親中」，但三立除了已經將諸多華劇銷至大陸，盧米埃更涉足大陸電影市場，代表人高明慧就是三立電視台資深副總經理，該公司屬完完全全三立電視台轉投資，更與大陸電影相關傳媒公司合作，涉足大陸電影市場，電影作品包括「近在咫尺的愛戀」、「劍雨」，合作方就包括許多中國大陸電影相關傳媒公司，在對岸大賺人民幣，但別人就是親中賣台，完全是兩套標準。

王鴻薇強調，三立電視台雖為民間公司，但董事長林崑海在民進黨自成「海派」，海派內則有民進黨籍立委王定宇、主播不分區立委候選人林楚茵、內政部長徐國勇、國策顧問黃承國、前新北市議員廖筱清等人。

程美華則指出，文化部長鄭麗君擔任民進黨立委時，曾被爆丈夫沈學榮在中國大陸投資「東莞居磁電子有限公司」，在台灣高科技產業鏈中扮演極重要角色，主產品鐵芯磁環為主機板的重要零件，主客戶有華碩、光寶、微星、Intel、Dell等，可見在全球科技產業鏈上重要地位，其原物料全來自中國大陸，為確保資源整合，開設東莞居磁進行原物料加工作業。

程美華指出，居磁工業在台灣扮演這麼大角色，重要原物料來自中國大陸加工，又受到中國大陸相關部門管理，反滲透法通過是否要查居磁工業有無涉及國安問題？使用中國原料置入國內廠商設備中，加工後產品是否也有國安問題？

(中時 )