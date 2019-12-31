曾演出偶像劇《海豚灣戀人》走紅的前童星王欣逸，2016年7月涉入桃園蘆竹青少年鬥毆事件，受害者受傷送醫後昏迷半年不治，王欣逸偵訊時也坦承有持球棒毆打受害者頭部，桃檢依殺人未遂罪將其起訴，桃園地院上午做出一審判決，王新逸遭判15年，其胞兄王鳴逸遭通緝中。

根據警方調查，2016年7月葉姓以及李姓少年發生衝突後，竟相約談判且各自撂人助陣，當時王欣逸和其他四名同夥分乘兩台車前往，一見李姓少年就是一陣亂打亂砍，其中一名曲姓男子因行動不便，遭王欣逸等人持刀揮砍圍毆後失去意識，未料逃離現場後竟到賓館慶功，隨後警方則獲報循線逮人，還從房間內搜出毒品，並將所有涉案者帶回警局訊問。

曲姓男子送醫後，因腦部重創及肺部穿刺傷，至今仍在加護病房半年後傷重不治，王欣逸在偵訊時坦承有持球棒毆打曲男頭部，其餘同夥也承認有持刀砍殺，因此檢方依殺人未遂罪將王欣逸等5人起訴，少年部分則由少年法庭審理。

(中時電子報)