北門高中師生選在跨年前到佳里孔廟祈福，希望明年學測有好成績。（北門高中提供／莊曜聰台南傳真）

考生祭拜孔子後，再通過廟門，並由校樹做成的文昌筆加持。（）北門高中師生選在跨年前到佳里孔廟祈福，希望明年學測有好成績。（北門高中提供／莊曜聰台南傳真）

109年度大學學測將於1月17、18日舉行，北門高中師生特別選在跨年前一天，由校長沈文寅帶隊前往佳里孔廟昭清宮祈福祝禱，有學生在祈福小卡寫下夢想志願、分數及「希望考試順心專心，未來的路能更光明順遂。」

依循往例，校方為了幫助學生在學測時穩定軍心、提振士氣，由校長率領教職員、高三導師及全體考生由學校出發，步行2公里到至佳里孔廟昭清宮，以赤誠的心，上請關聖帝君及至聖先師為高三考生加持賜福，增廣智慧，並庇佑考生們於應試中思緒清晰、答題順暢。

校方、家長會長郭丁文和家長會志工細心規畫，準備具有各種吉祥寓意的供品，如蔥蒜、芹菜、沙拉油及包子、蛋糕、粽子等等，期盼同學能用功加油、聰明勤快，中午吃著家長們的愛心餐點能「包」好運、考必「中」、試試「圓」滿成績步步「高」，順利考取心中第一志願。

在昭清宮廟方人員協助下，校長和家長會長先於前殿祭拜孔子及再至後殿祭拜恩主公，接著高三學生自由參拜，自行將祈福小卡投入祈福箱中，再由校長與家長會等人手持由校樹所製的大型木雕文昌筆，以筆頭一一輕點考生的額頭，祈禱每位考生學測有好彩頭。

(中時 )