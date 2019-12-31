新北市新店警分局為解決市民反映廢棄車輛占用道路，今年9月迄今全面清查轄內廢棄車輛，共查報廢棄車輛93輛，移置占用道路無牌車輛 79輛。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局為解決市民反映廢棄車輛占用道路，今年9月迄今全面清查轄內廢棄車輛，共查報廢棄車輛93輛，移置占用道路無牌車輛 79輛。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局為解決市民反映廢棄車輛占用道路，今年9月迄今全面清查轄內廢棄車輛，共查報廢棄車輛93輛，移置占用道路無牌車輛 79輛。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局為解決市民反映廢棄車輛占用道路，今年9月迄今全面清查轄內廢棄車輛，共查報廢棄車輛93輛，移置占用道路無牌車輛 79輛，還給市民停車空間並淨化市容，改善巷弄道路環境。

新店警分局表示，所謂廢棄車輛，經所有人或其代理人以書面放棄的車輛，或車體髒污、鏽蝕、破損、外觀明顯失去原效用車輛，含事故車、解體車。警方或環保局接獲檢舉後，會先到場認定車輛是否堪用，如符合廢棄車認定標準者依道路交通管理處罰條例第82條之1查報張貼清理通書後如車主未主張權益將由環保局逕行移置，並通知車輛所有人限期領回，逾期未領回者依廢棄物清除。

新店警分局表示，民眾如果有車輛老舊不再使用欲申請廢車回收，可經由環保署資源回收免付費專線「0800-085-717」（諧音：您幫我，清一清）或至環保署網站查詢距離民眾住家最近的廢車回收商，由回收商進行回收，切勿任意棄置路邊影響交通安全與市容環境整潔。

新店警分局將持續配合環保局共同清查移置廢棄車輛及未懸掛車牌的車輛，警方會依道路交通管理處罰條例第12條第4項逕予移置保管，並處車輛所有人新台幣新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰。

(中時 )