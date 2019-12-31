陳綺貞今年五月分手交往16年的老闆兼音樂夥伴鍾成虎後，日前被《時報周刊》直擊在大街上和新歡熱吻還被頂下體，事後更連環爆出新歡是已婚銀行襄理，正宮更透過《鏡週刊》連環開砲，除了抨擊陳綺貞「無法相信一個44歲女人與50歲男人交往，難道不查清楚對方有沒有結過婚？」，今再度開嗆陳綺貞是「披文青外表的慾女」，對此陳綺貞所屬添翼創越工作室發出聲明「對於部分人士於網路使用誤導性言論，我方將保留法律追訴權」。

陳綺貞所屬添翼創越工作室發出聲明「對於部分人士於網路使用誤導性言論，我方將保留法律追訴權」。（添翼創越工作室提供）

陳綺貞和新歡林姓銀行襄理打得火熱，林妻控訴兩人應是一年多前買賣相機而認識；沒多久老公開始注重外表，積極健身、吃雞胸肉，造型打扮也變了個樣。此外老公更是行蹤成謎，尤其到了晚上，或者假日時常動不動就搞消失，怎樣聯絡都沒回音，但其實林妻早就懷疑老公外遇，沒想到看到周刊報導老公外遇對象竟然是陳綺貞，氣得大罵「（陳綺貞）還裝無辜！什麼錯愕？我才傻眼貓咪！我跟小孩才是最大的受害者！」

陳綺貞（右）與鍾成虎分手，今年五月在IG和臉書上傳合照證明好關係。（取材自IG）

對於正宮連環出擊，更堅決要提告陳綺貞「妨害家庭」、「傷害配偶權」及「通姦」，陳綺貞所屬的添翼創越工作室中午發出聲明：「感謝所有歌迷對綺貞的信任與支持。對於部分人士於網路使用誤導性言論，以臆測與穿鐅附會誤導社會大眾對陳綺貞作出不實評論。敝公司在此呼籲請給予當事人空間，我方對不實報導與評論將保留法律追訴權。」

(中時 )