彰銀(2801)明年董監改選，股價在今年10月就率先啟動改選行情，彰銀今年以來股價上揚了4成，最高價來到24元。對於爭取彰銀的經營權，台新金的態度從年中股東會時上法院據理力爭，轉變到年底與政府洽談「進或退」的協商，取得雙方都可以接受的結果。變化相當大。龍巖在11月出脫彰銀持股由公股接手，使彰銀的泛公股持股拉高到3成，超過台新金。換言之，彰銀的董監改選，已經由公股拿下了話語權。

今年6月，台新金控舉行股東常會，針對彰銀案發回更審，該公司董事長吳東亮強調，對於股東關切與財政部間的彰銀經營權訴訟，最高法院在5月23日宣判廢棄原判決，發回台灣高等法院，這個結果感到非常意外與遺憾。吳東亮喊話，法院至今都認為雙方係有契約且繼續有效，既然如此，希望財政部應誠信履約。在接下來的訴訟程序，台新仍將繼續努力，為公司及股東爭取應有的權益。

吳東亮說明，2003年彰銀發生財務困境，發行GDR後也沒人買，政府當時一方面為執行公股金融機構整併政策，一方面也為解決彰銀問題，故由彰銀於2005年以公開競標的方式進行增資，財政部並書面公開支持得標人取得彰銀經營權。台新當時參與競標，以溢價的365億元得標，之後並派出經營團隊努力經營，終於讓彰銀改頭換面、績效大幅成長。

台新努力經營多年後，吳東亮指出，財政部卻毀約背諾，於2014年以政府之力介入彰銀股東會的董事改選，以各種方式，強奪彰銀經營權，台新金不得已才提出訴訟、捍衛權利。

今年11月6日的台新金法說會，台新金總經理林維俊在回應彰銀股價5月來大漲，可能是泛公股提早啟動彰銀明年董事改選的保衛戰略，則回應得很溫和。林維俊表示，市場一向都有許多的猜測，基本上沒有必要去做過度聯想，至於彰銀股價最近大漲，對大股東來說，應是樂觀其成，台新金持有彰銀22.5％股權，「股價大漲很不錯」。希望能與政府洽談「進或退」的協商，取得雙方都可以接受的結果。

龍巖集團在11月8日單日大賣22.3萬張持股，大動作宣告退出明年彰銀改選，公股接手龍巖釋出的近9成持股，並朝掌控股權要比上次改選更多目標前進。

(時報資訊)