經營85度C的美食-KY（2723）歷時1年籌備，斥資千萬元打造全新3代店品牌「85度C DAY BY DAY」，透過提供現做早午餐、下午茶甜點及新飲品，以韓系咖啡廳風格主打平價奢華享受。美食表示，與同型態直營店相比，試營運期間單店業績成長超過6成。

因應市場競爭加劇，85度C展開品牌改造拚突圍，中國大陸日前已開出3代店「85度C Woah」，主打現做早午餐、下午茶甜點及新飲品，市場反應良好。台灣地區亦斥資上千萬元打造3代店「85度C DAY BY DAY」，全面升級餐點、打造年輕化風格。

「85度C DAY BY DAY」首店位於台中市美村路和公正路口，突破原有框架改走韓系咖啡廳風格，營業時間為早上7點到晚上12點，提供現點現做的韓式厚煎吐司、舒芙蕾、千層蛋糕和水果奶乳酪飲品等，主打高貴不貴的平價奢華享受。

有別於既有店面風格，「85度C DAY BY DAY」以金色為裝潢基底，1樓點餐區可直接看到廚師製作餐點過程，2樓用餐區則走文青度假風，設置採光十足舒適的靠窗高腳區、懷舊沙發區、懶骨頭小包廂、陽台半戶外區等，營造慵懶愜意的都市森林秘境感。

「85度C DAY BY DAY」首店26日試營運、今（31）日正式開幕。美食表示，試營運以來已吸引大批排隊人潮、更成為台中IG網紅打卡熱門景點。與台中地區設有2樓客座區的同型態直營店相比，「85度C DAY BY DAY」試營運期間的單店業績成長已超過6成。

對於新品牌單店業績大幅成長，美食分析，其中超過一半動能來自於厚煎吐司、舒芙蕾等策略性新品項。同時，由於新產品吸引新客戶上門，也同步推升既有的飲料、蛋糕等品項銷售熱度，業績成長2～3成。

美食新店型繳出亮眼成績，對於未來發展計畫，美食表示，明年新開店若評估商圈、店型合適，會優先導入三代店型態，既有加盟店若過去經營績效良好，總部也會逐步輔導轉換為新店型，具體店數尚在統計中。據了解，第2店預計將於台北市開出。

美食2019年1～11月合併營收212.02億元，年減4％，衰退幅度持續收斂、仍創同期次高。截至9月底，85度C全球總店數共1150家，包括台灣457家、中國大陸602家、美國61家，香港11家、澳洲18家、柬埔寨1家。

(時報資訊)