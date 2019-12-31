崇友(4506)今年接單強勁，在手新梯接單已達4100台，合約金額48億元，明年起陸續完工入帳，將替未來兩年帶來穩定收入。

崇友今年11月營收重回4億元之上，來到4.23億元，創歷年同期新高，主要大型新梯訂單出貨完工認列，前11月營收年增幅提升到5.6％，為38.87億元。崇友今年大型建案電梯收入預期在7～8億元之間，略低於去年，但汰舊換新電梯收入持續成長，2018年汰舊換新為433台，貢獻營收4億元，今年全年約360台，貢獻金額約4.3億元，而前11月汰舊換新接單量已經達到550台，未來將陸續更新，可挹注營收超過6億元。

該公司新梯銷售包括大型建案、汰舊換新、一般新梯今年銷售2100台，在手訂單4100台，合約金額為48億元，將於未來兩年陸續完工，帶來穩定營收。

維修保養部分利潤較高，崇友每年出廠新梯在保固期滿後高達8成會轉入維保服務，台數約有1800台，今年前11月維保台數約3.6萬台，貢獻營收17億元，占整體營收比重達43％，預期每年這部分營收維持2％～3％的增幅。

以目前在手訂單來看，法人預期公司2020年新梯銷售將優於今年，加上維保收入，明年營收及獲利個位數成長。

(時報資訊)