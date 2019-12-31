為維護學（幼）童上下學安全，新北市副市長謝政達日前至永和國小視察2019年第4季學（幼）童交通車監、教、警擴大聯合稽查勤務。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

為維護學（幼）童上下學安全，新北市副市長謝政達日前至永和國小視察2019年第4季學（幼）童交通車監、教、警擴大聯合稽查勤務，並指示各相關單位針對全市幼稚園、托兒所及安親班、補習班接送時段、地點，應規畫學幼童車專案稽查勤務，對於違法改裝的幼童交通車輛加強稽查取締。

永和警分局表示，於學童（生）上（下）課時段，到處可見娃娃車也頻繁穿梭於道路接送孩子，依法令規定，娃娃車係根據7歲以下幼童設計及規範，有專用的幼童接送專用車，包括座椅深度、間距都有嚴格規定，僅適合載送2歲以上、未滿7歲的兒童。

但有發現部分幼童專用車也被拿來接送國小學童，幼童專用車背椅高度是以6歲兒童平均身長為基準，因此國小兒童乘坐時，除座位太擠、太小不舒服外，頸椎則會暴露在安全防護範圍之外，一旦發生撞擊或緊急剎車，頸椎可能將因此懸空而受傷。

為維護學（幼）童上下學安全，永和警分局不定時於在轄內國小、幼稚園、托兒所、安親班、補習班於接送時段，針對超載、無照駕駛、闖紅燈、危險駕駛、改裝川字座椅等違反道路交通管理處罰條例及一般違規行為，規畫勤務加強稽查，自2019年9月至12月共攔檢稽査106輛車，取締違規17件，函送教育局6件；並持續與教育局、監理單位合作，除了針對違規車輛追蹤及複查外，以科技監控掌握違規車輛行駛軌跡，分析違規熱點加強查緝。

永和警分局長謝宗宏也呼籲業者應重視學（幼）童行車安全，以合格車輛依核定座位數接送學（幼）童，依幼兒教育及照顧法第26條規定，載送幼童應以經主管機關核准之幼童專用車輛為之，車齡不得逾出廠10年，其規格、標識、顏色、載運人數應符合法令規定，並經公路監理機關檢驗合。

車輛駕駛人應具有職業駕駛執照，並配置具教保服務人員資格，或年滿20歲以上之隨車人員隨車照護，另民眾若發現學（幼）童所乘坐接送車輛有超載、擅自改（加）裝座椅或違反交通法規等情形，可向永和分局勤務指揮中心（02-29213887） 、台北區監理所（02-26884366），或新北市政府教育局（02-29603456分機2898、2595）反映，以確保學童上下學交通安全，建構完善學（幼）童通學安全網。

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