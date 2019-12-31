台股加權指數今天（31）封關日漲勢熄火，開低走低，終場下跌56點，收在11997.14點；累計2019年狂飆2269.73點，漲幅高達23%，創下近十年最大漲幅。而今年台股市值大增逾7兆元，平均每位股民賺約70萬元。

截至昨天（30日）為止，外資全年買超上市股票已達2536億元，不但創近3年新高，占台股的持股比重也達42.96%的高水準。今年以來上市櫃市值合計大增7.87兆元，相當蓋上135座101大樓。

若以11月底歸戶後有交易的1053.6萬戶股民計算，平均每位股民大賺74.7萬元，只是今年市值大增集中在大型權值股，像台積電、聯發科等多是外資加碼主力，散戶大多賺了面子賠了裡子。

展望2020年，第一金投顧董事長陳奕光認為，外資今年已買超上市股票2536億元，台股本益比19.54倍，現金殖利率3.82%為亞股最高，對外資仍具吸引力，預計隨著1月2日外資收假歸隊、11日總統大選日的結果出爐後，台股有機會在13日挑戰12682歷史高點。

統一投顧董事長黎方國則表示，中美雙邊均有意願在1月初簽署第一階段貿易協議，一旦完成可解決雙方的短期問題，美股及台股多頭走勢將持續，不必預設指數高點。

(中時電子報)