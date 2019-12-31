蔡英文總統連任辦公室今天列舉國民黨總統候選人韓國瑜說過的12則不實訊息，希望不實謠言終結在2019年，明天起還給選民一個乾淨的政治文化，也呼籲選民對於訊息要善加查證，避免成為傳遞假訊息的幫兇。

蔡辦今天由發言人顏若芳、何博文召開「2019韓市長不實謠言年終大掃除」記者會，統整韓國瑜今年在公開場合曾經說過的不實謠言，進行澄清、打臉，希望能被終結在2019年。

顏若芳表示，光是2019年，韓國瑜無論在記者會、政見發表會、電視辯論會或各式公開場合，曾經散播的不實資訊「實在是罄竹難書」，她列舉其中12則，包括德國放棄非核家園、4萬家企業倒閉、7000億投資為零、觀光人數灌水、ECFA十年到期、沒說在太平島挖石油、民進黨庫通國庫、風電電價太貴、雲林花生之亂、蔡總統身邊一堆貪官、沒收核四公投以及蔡政府一毛不給高雄等。

針對核能議題，她說，德國在台協會罕見地透過官方臉書主動表示，近來使用核能以減少碳排放的說法是錯誤的。德國政府發言人Seibert以及德國環保部長Schulze也強調，德國在2022年將全面停止使用核能的決定不會有任何的改變。

針對公司倒閉，經濟部說明為了與國際接軌、執行洗錢防制，就有1萬1522家殭屍公司解散，根本不會影響就業，且今年公司新設家數為3萬871家，無論公司、工廠設立數都是正成長，沒有40萬人失業，預期就業機會還將增加。

根據經濟部統計，至今年12月13日，台商回台總投資金額為7097億元，國民黨的新北市侯市長也親口證實台商回來投資，並「感謝中央協助」。

針對觀光人數，觀光局已正式澄清，轉機、過境旅客不納入觀光客人次，並且從小英政府上台前就是如此計算；針對ECFA到期說法，馬政府時期的陸委會就澄清過「10年大限是外界錯誤的理解，事實上並不在」。

何博文補充，韓國瑜在辯論會兩次提及「民進黨黨庫通國庫」卻未提出任何證據，查核兩大黨所擁有之黨產地籍資料，民進黨完全來自私人買賣，國民黨竟有69.64％來自公有土地，這才是黨庫通國庫。

何博文抨擊，韓說蔡總統身邊一堆貪官，不但舉不出任何事證，法務部統計資訊更顯示，貪瀆起訴案件近兩年創下十年新低，「可見蔡英文執政下的政府是官箴是最清明的」。

他說，韓放話說蔡政府一毛不給高雄，結果財政部官方數據又指出，中央撥給高雄的統籌分配款，2019年不但有310億，2020年還增加至318億。質疑韓國瑜身為總統候選人，可以用這樣的抹黑、造謠、扯謊的方式來選舉嗎？根本是民主最壞的示範。

(中時 )