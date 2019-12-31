中油探採佈局報佳音！探採事業部今年在宜蘭仁澤地熱區完成仁澤3號及4號兩口地熱鑽井與產能測試，藉此掌握仁澤地熱潛能範圍的空間分布，並將一條龍評估技術成功落實於查德礦區探勘工作，完成奧瑞（ORYX）油田之開發計畫。

中油表示，繼107年獲查德政府核准奧瑞油田開發後，預計明（109）年初將產出該礦區第一桶原油，成為中油海外油礦探勘，第一個成功開發生產的案例。

中油探採研究所經多年研究，已建立油田從探勘至開發之一條龍評估技術；除成功應用頻譜分解分析新技術，提供油氣探勘評估時所需用到之古水道資訊，有助提升油氣探勘評估效能，增加探勘成功率，還建立環境法醫油污染鑑識技術，成功完成環境友善生物整治製劑的實驗室測試。

中油指出，探研所具有油品鑑識的專業技術，從民國97年開始協助環保署建立油污染鑑識技術，102年至106年執行「應用環境法醫技術建立市售柴油指紋圖譜調查計畫」，完整建立市售柴油鑑識技術，107年更繼續將技術推廣到汽油鑑識。一旦發現油污染，可立即對污染油品進行鑑識分析，找出污染源，迅速截斷漏源，釐清污染責任。

此外，探研所與國立中山大學產學合作，成功完成環境友善生物整治製劑的實驗室測試是另一重要成就；待調整配方後將進行模場試驗，增進油污染的分解效率。

生物整治製劑的菌種來自煉油廠的廢水污泥，是一種自然界生存在油污中且對油料具有強效分解能力的優勢菌種（群），生物分解技術是快速有效處理土壤及地下水油污之技術，有助保護土地。

(工商 )