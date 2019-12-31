新北市永和區陳姓婦人日前接獲詐騙電話謊稱是其朋友，稱因生病需要支付龐大的醫療費用，陳婦不疑有他便前往銀行準備匯款，所幸機警的行員發覺異狀，立即通報警方一同前來勸說，成功守住民眾的血汗錢。

陳婦25日上午在家中接到詐騙集團電話，對方接通電話後不斷說「是我！是我！」便覺得是自己認識的朋友，對方一開始還寒暄問候，並表示最近剛換手機門號，便謊稱因生病住院需支付龐大的醫療費用，需要20萬元現金週轉急用。

陳婦稱身上沒那麼多現金只有14萬元，便不疑有他中午即到銀行要匯款給朋友，櫃台行員查覺有異向陳婦詢問，在得知他的匯款用途後，認為陳婦可能遭到詐騙，便立刻向派出所通報。

員警到場瞭解後立即打電話與陳婦朋友聯繫確認，沒想到朋友卻說沒這回事，婦人才驚覺上當，情緒非常激動，越講越急，因為她差點就把辛苦賺來的血汗錢，白白送給詐騙集團。婦人失而復得，不斷感謝警方與銀行的幫忙成功攔阻不致受騙。

永和警分局呼籲民眾，如有接到疑似詐騙電話，應先保持冷靜，不要依照歹徒的指示做任何動作，可撥打165反詐騙電話查詢，或直接前往鄰近的警察機關尋求協助，避免受騙上當。

(中時 )