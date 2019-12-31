頭份市公所爭取觀光局補助900萬元改善永和山水庫步道等設施。〔謝明俊攝〕

頭份市公所於108年8月底獲交通部觀光局同意補助新台幣900萬元，將對永和山水庫周邊旅遊景點進行改善計畫，整個工程在頭份市代會全力支持下，於108年11月底完成發包，並在108年12月10日開工，工期為120工作天，預定完工日期為109年6月8日。

頭份市公所指出，永和山水庫的集水區域林木蓊鬱，水量充沛，魚源相當豐富，成為各種鳥類喜愛的棲身處所，其他動植物數量繁多，周邊景點則有賞桐步道、客家伯公群、百年楓樹、相思步道等景點，為頭份近年來熱門的旅遊區域。

市長羅雪珠表示，雖然部分景點已經存在，卻缺乏相關服務設施以及旅遊亮點，若能改善並串聯周邊景點，將能擴增頭份旅遊帶範圍，讓遊客能增加遊程安排並延長停留時間。

因此，頭份市公所提出計畫向觀光局爭取經費，將以相思步道改善工程為主要目標。相思步道為早期客家傳統文化四月八慶典必經的古道，當地耆老口述，步道中途最高點過去設有茶亭奉茶給路過民眾，今因尖東產業道路開闢後，古道及茶亭功成身退成了歷史，本計畫將重新整頓步道環境，期能與水庫周遭觀光景點串連並重現過往古道路徑。

計畫內容除改善濫坑里相思步道外，位於該里12鄰的生態池環湖步道，及百年福德祠旁的古道也將一併改善，並增加植栽、生態排水草溝，增設廣場地坪三處，入口意象標示1座，增設休憩座椅、樹穴座椅及增設導覽指標系統等。

(中時 )