繼燁聯(9957)明年1月盤價止跌開平高盤，唐榮(2035)2020年1月內外銷不鏽鋼盤價也止跌，隨著LME鎳價每噸回穩於1.4萬美元之上，加上國際不鏽鋼廠漲價，預期明年2月內銷不鏽鋼價有機會開高，可望將帶動不鏽鋼廠業績逐步回溫。

唐榮30日開出2020年1月內外銷不鏽鋼盤價，包括300熱軋、冷軋系列等各項產品全面維持平盤，呈現止跌。

因1月逢年假，不鏽鋼上游1月盤價先以平盤開出，隨著近期有包括大陸鋼廠，以及印尼青山集團熱軋不鏽鋼外銷報價每公噸調漲40美元，業者估明年2月盤價有機會跟進調升。

不鏽鋼龍頭燁聯日前率先開出的1月內外銷盤價為內銷平盤，外銷依不同地區每公噸調漲20～30美元，中止連續兩個月降價，且外銷盤價率先止跌反彈。

下半年LME鎳價巨幅波動，使得市場觀望，拉貨動能趨緩，隨著近期LME鎳價站穩1.4萬美元，較有利於下游客戶提貨意願提升。

今年受中美貿易戰以及大陸價格競爭影響，國內不鏽鋼業者2019年產品量價皆比去年下滑，上游煉鋼廠唐榮、燁聯(9957)，下游加工業者允強(2034)、彰源(2030)等，今年前11個月營收皆比去年同期下滑逾一成，今年全年本業獲利估比去年下滑。彰源、允強毛利率表現相對有撐。

因著重於附加價值較高的不鏽鋼管產品，轉嫁能力較好，毛利率相對穩定。允強提高單價較高的工業用配管比重，今年前三季毛利率10.98%，與去年同期的11.06%相差不大。

彰源今年前三季毛利率10.46%，雖比去年同期高點14.03%下降，仍有一成之上的水準。

(時報資訊)