網傳國土計畫將宗教趕到偏鄉，對此，內政部長和營建署都澄清絕沒此事！中國佛教會理事長淨耀大和尚則語重心長表示，希望政治人物可以不要每當為了政治利益時，就犧牲他們宗教的利益，他們期盼政府能有積極做為，立法保障宗教的自由，也期望政府可以聽到他們的聲音。

近來網路頻傳在「國土計畫法」、「宗教團體法」通過後，將等同於將要將台灣各地的廟宇都拆掉。徐國勇於25日在民主進步黨基隆市黨部主委張錦煌及張秉鈞等多名民進黨市議員陪同下，前往基隆市老爺廟覺修宮參拜，結束後接受媒體聯訪時強調，「絕不會拆廟」！內政部營建署今天澄清，這是對國土計畫的誤解，強調既有合法宗教建築並不會受影響；已補辦登記者，也會繼續輔導合法使用，政府不可能強制將宗教建築趕到偏鄉。

對此，淨耀大和尚表示，造謠非宗教所能為，很多都是政治人所創造出來的，所以才會搞得社會這麼亂，讓他們也非常疑慮。就如同現在有政府高層抹紅宗教界一樣，說宗教界干預選舉，他們認為，如果真的有這個事實，他們也認為應該依法去辦，而不是把宗教團體拉下水，一起陪葬，這是他們認為非常不智的。

其次，淨耀大和尚認為，對於國土計劃法的真相為何，他要請大家用心看看法條，白底黑字就知道誰在造謠，他要呼籲所有的宗教同仁應當用心看地目是什麼，並向地方政府和主管機關了解，若發現地目被用做其他用途，就能即時反應，才有補救的機會。

第三點，淨耀大和尚指出，他們認為國家應要對宗教有所認識，宗教只說奉獻，宗教不是利益團體，例如只要有災難發生時，都是宗教界一呼百諾，出錢出人力，可惜的是，很多政治界朋友為了選舉利益，最後都犧牲宗教，他們認為此舉萬萬不妥。

對此，淨耀大和尚認為，政府要有積極的做為，能夠定訂國家的宗教政策，或是訂定宗教基本法，這樣以後不管誰執政，宗教界就有法令可以依循，而不是無所適從，一昧遭政府拿來消費，這是非常不可取的。

淨耀大和尚希望，立院可以立一些對國家有助益的法令，而不要老是為了政治利益抹黑宗教和歧視宗教，他們認為非常不妥。所以他提出呼籲，也希望政府可以聽見他們的聲音。

中國佛教會理事長 淨耀大和尚，回應內政部 徐部長的視頻。（影片來源：僧伽林頻道_法藏法師Youtube）

(中時電子報)