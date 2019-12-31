蔣家第4代、橙果設計創辦人蔣友柏，與模特兒老婆林姮怡於2003年結婚、育有一雙子女，這段豪門婚被看做是王子與公主的結合，轟動一時，現卻爆出兩人已離婚，然如今驚爆蔣友柏疑似積欠扶養費，遭前妻提告，而「被離婚」的林姮怡近況也曝了光，不似前夫那般生活豐富，被拍到出門時身形憔悴落寞，不復當年在演藝圈發展時的光采。

蔣友柏帶一雙子女離開後，林姮怡被直擊孤身搭公車到百貨公司外帶一人份食物，難掩憔悴落魄。(圖／《毅傳媒iWAKE》提供)

【王子真離了！】蔣友柏疑拖欠扶養費 前妻不爽怒告

蔣友柏與林姮怡這17年來給人恩愛的形象，未料去年傳出婚變，蔣友柏被拍到跟女特助過從甚密，但曖昧情遭雙方否認，然據《毅傳媒iWAKE》報導，男方在被拍到跟女特助舉止親暱時，同步對林姮怡提出離婚訴訟，最後和解收場，然今年林姮怡對蔣友柏提出「返還代墊扶養費」告訴，從6月纏鬥至今，今將第四次調解，2019年即將結束，然兩人的牽扯看來勢必得延續到2020年。

而兩人離婚後，林姮怡更加深居簡出，某次難得出門，被拍到剪去了及腰秀髮，身材清瘦且氣色不佳，髮色還相當不均，跟過去她在圈內發展時乾淨清新的模樣，相差甚大。

而兩人離婚後，一雙兒女會在假日跟爸爸外出，某次在蔣友柏擔任「假日爸爸」期間，《毅傳媒iWAKE》同步直擊昔日豪門媳林姮怡穿著T恤、牛仔褲，在週六晚餐時間素顏出門，獨自一人前往公車站牌，難掩臉上憔悴神情，孤身研究著複雜的公車路線，仔細地用簽字筆在手心作筆記，上車時還發生意外，林姮怡掏遍包包找不到悠遊卡，造成後面大排長龍，最後只能走到前門投幣，一臉心事重重搭乘公車離去，神情落寞，心思明顯不在出門這件事上頭。

而林姮怡坐車到了天母大葉高島屋，孤身走進美食街外帶一人份平價越南河粉，又去超市買了點零食，之後就循原路坐車回家，事實上9月份時，她就曾在晚間牽著女兒「小玫瑰」走出蔣家大門，雖散發母愛聆聽孩子說話，但愁容難掩重重心事。

事實上林姮怡過去在演藝圈發展，外型姣好又有演技，能走秀也當演員，演出過多部電影、偶像劇，而爸爸林欣榮是台灣巴金森氏症的治療權威、當今的花蓮慈濟醫院院長，林姮怡是醫生世家的千金，論顏值與家世，都非常優秀，然她嫁給蔣友柏後即漸漸淡出螢光幕，甘心在家相夫教子，如今不但被離婚，還要為撫養費問題跟前夫對簿公堂，讓人不勝唏噓。

(中時電子報)