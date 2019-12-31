台大政治系教授蘇宏達今在臉書指出，因去年在臉書批評政府的故宮政策，引來員警上門關切，並告知違反社會秩序維護法，涉嫌散布謠言足以影響公共安寧，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，蘇宏達痛批，此案早過追溯期，且如果有憑有據評論政策，卻被政府查水表，台灣還有言論自由嗎？蘇宏達也質疑，網軍楊蕙如被判刑確定，但警察卻沒很努力找出楊蕙如，明顯就是政治判斷。

去年11月14日時任故宮院長陳其南接受媒體專訪提到，2025年前分三階段完成所謂故宮轉型、國寶全數南遷、分建東方各館在台中永久典藏古物等議題，蘇宏達事後在臉書質疑，民進黨在推動消滅故宮的文化大革命，未料，事隔一年，蘇宏達被政府查水表。

蘇宏達今以「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」為題表示，去年12月10月清晨從歐洲返台，接到妻子簡訊告知「你去年在臉書批評政府的故宮政策，出事了。快回。」原來是返國前一天，員警前往交們要提訊，嚇的妻子放下手邊工作直奔警局了解。

員警告知蘇妻，「你先生去年十一月在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法第六三條第五項，散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

依該法規定，追溯期為兩個月，不過，調查局仍要求警察局繼續查處，蘇宏達12月18日收到警局文書送達通知書，要求期限內前往應訊，否則將逕行處分或移送，事隔兩天蘇在律師陪同前往警局應訊，蘇主張去年臉書質疑故宮政策內容一切有憑有據。

蘇宏達說，該案警察根本不想碰，更何況已過追溯期，但調查局強力交辦，而且還是行政院直接下令調查局加強網路巡察，有疑義就處理，如果台大教授有憑有據的政策評論都受到如此震懾和恐嚇，更何況一般人對政府的議論。那麼，以後誰還敢批評政府、議論政策？台灣不就成了一言堂？

蘇宏達擔憂，現在反滲透法還沒通過，政府就這樣隨便拘提，以後要怎麼辦，非常擔心人民言論自由受到箝制，政府認為誰有問題就處理，完全是政治考量，反觀楊蕙如網軍案鬧得沸沸揚揚，警察卻沒有很努力找出楊蕙如，明顯是政治判斷，若繼續下去，台灣言論自由會被埋沒調。

蘇宏達強調，像他類似的案子越來越普遍，絕非個案，各階層都有這樣騷擾經驗，這不是民主國家該有的，有憑有據評論卻受到這樣鎮壓，對民主是非常危險，未來網路巡察恐會更普遍。

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(中時 )