經濟部能源局31日公告2020年再生能源躉購費率，相關費率將元旦起適用；公告資料主要差異為陸域小型風電1-30kW級距躉購費率因運維成本資訊而調升至每度7.7998元，其餘各類再生能源皆與草案相同。

經濟部指出就有獎勵將延續，像是配合地方政府平台，參與經濟部「綠能屋頂全民參與推動計畫」，電能躉購費率加成3%。採用符合經濟部標準檢驗局驗證之高效能太陽光電模組，電能躉購費率加成6%。太陽光電發電設備設置於苗栗以北、宜蘭及花蓮區域，電能躉購費率加成15%。再生能源發電設備設置於離島地區，躉購費率加成15%。離島地區以海底電纜與臺灣本島電網聯結日起，電能躉購費率加成4%。

新增獎勵則有設置或共用69kV以上升壓站太陽光電發電設備，保障自同意備案日起至少18個月，最多可至24個月內完工。符合教育部規範太陽能光電風雨球場，躉購費率加成6%。頂型太陽光電發電設備設置於原住民族地區或偏遠地區者，躉購費率加成1%。

(工商 )