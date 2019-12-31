年收入多少才能買房子？依據財團法人金融聯徵中心資料，統計六都今年前三季購屋貸款人的年收入分布，台北市購屋貸款人年薪百萬以上占54%，換言之北市購屋族有一半以上是百萬年薪族，相較於其他五都僅佔2~3成，北市購屋相對辛苦。而在年薪60萬以下的小資族購屋比例上，以台南市42%最高，顯見小資族在台南市購屋相對容易。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，六都平均房價落差大，北部比南部難度高出許多，也讓南北購屋族呈現兩樣情。

綜觀六都購屋貸款人年收入分布，年收入60萬以內者，台北市僅佔24%是六都最低，台南市42%為最高，小資族在台南市買房比例最多，另外四都年收60萬以內者都佔3成以上，新北市35%、桃園市39%、台中市38%、高雄市39%；此外，年收入80萬以下者，除台北市外，其他五都皆佔五成以上，表示新北、桃園、台中、台南、高雄這五都過半數的購屋貸款人年收入在80萬以內，而台北市是唯一過半數的購屋貸款人年收在百萬以上。

郎美囡分析，台北市房價高，購屋總價動輒千萬，以總價2,000萬的房屋為例，自備款佔總價三成約600萬，之後每月貸款負擔約7萬元，若無一定薪資水平實難負擔，小資族在台北市買房，或多或少需要親人金援。反觀其他五都房價較低，自備款及每月貸款負擔都相對輕鬆，尤其台南市主要行政區平均房價仍在1字頭，跟台北市相比房價天南地北，較容易達成靠自己買房的理想。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，高房價可以透過交通成本與時間成本做為替代，預算有限的購屋人照樣可以買到好房子，但也要提醒，目前房貸利率位於低檔，但房屋貸款動輒20年以上，購屋前應確實評估財務狀況，每月貸款負擔建議不超過家戶所得三分之一，避免房貸壓垮生活品質。

(工商 )