桃園市政府積極規劃並推動市中心區老舊建築及閒置公有土地之更新活化作業，分別於今年12月9日及12月12日公告建國一村南區段公辦都更（桃園市龜山區山德段378地號等7筆土地）及復興路公辦都更（桃園市桃園區桃園段武陵小段183地號等10筆土地）公開評選都市更新事業實施者案。

本次公告招商之復興路基地與建國一村南區段基地分別位於桃園區、龜山區市中心區，周邊環境成熟、交通便利、區位條件良好，未來在鐵路地下化、桃園捷運綠線、棕線陸續完工後，均將成為捷運路線及場站周邊重要發展核心節點，極具開發潛力。

建國一村南區段基地位於龜山區萬壽路二段、山鶯路交叉口東南側，鄰近桃園火車站、桃園巨蛋及龜山工業區，土地面積合計1,698平方公尺，使用分區為住宅區，權屬單純皆為國防部政治作戰局管有之土地，無地上物，目前現況為停車場使用。

復興路基地位於桃園區安樂街、民生路、復興路及朝陽街二段街廓，距離桃園火車站僅5分鐘步行程離，周邊人口集聚、商業活動興盛，土地面積合計2,375平方公尺，使用分區為商業區，公有土地約佔72.17%。

透過公、私部門的協力合作，桃園市已完成中壢區中興巷及桃園區東門停車場兩處公辦更新招商，其中中興巷公辦更新案將於今年年底開工，本次公告招商之國一村南區段、復興路將於2020年1月14日舉辦聯合招商說明會。

(工商 )