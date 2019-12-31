2019年最後一天，85度C推出次品牌「85度C DAY BY DAY」、以全新風貌迎接2020年！「85度C DAY BY DAY」突破原有85度C框架，改走韓系咖啡廳風格，店內裝潢更是網美必拍景點，提供新鮮手做的韓式厚煎吐司、舒芙蕾、千層蛋糕和水果奶奶乳酪飲品，主打平價奢華的享受！12/26起試營運期間吸引大批排隊人潮，更成為台中IG網紅打卡熱門景點，在網路掀起洗版熱潮。

85度C 公關副總經理鐘靜如表示，試營運期間，85度C DAY BY DAY與台中同型態的英才路、自由路直營店（有二樓客座區）相較，單店業績增加超過六成，其中超過一半的成長來自於厚煎吐司、舒芙蕾等策略性新品項；同時，因為新產品帶來的新客源，同步推升既有的飲料、蛋糕等品項，業績明顯成長二至三成。

鐘靜如進一步表示，2020年若評估商圈、店型合適，會優先導入「85度C DAY BY DAY」三代店的型態，明年第一季預計在台北與高雄分別展店；既有的加盟店若過去經營績效良好，85度C 總部也會逐步輔導轉換為新店型，具體的店數尚在統計中。

位於台中市美村路與公正路口的「85度C DAY BY DAY」，營業時間從早上七點到晚上十二點，提供現點現做的韓式厚煎吐司、舒芙蕾、及水果奶奶乳酪飲品。有別一般的85度C店面，裝潢以金色為基底，低調中帶點高雅，一樓點餐區旁設置透明玻璃櫥窗，讓消費者在等餐點時，可以直接看到廚師製作的過程，現點現做、新鮮美味看的到！

二樓用餐區走文青渡假風格，有靠窗高腳區、懷舊沙發區、懶骨頭小包廂，採光十足又舒適，最熱門的還是陽台的絕美半戶外區，坐在沙發上，吹著外面吹來的微風，有一種都市中的森林秘境感，坐在這一區慵懶愜意的氛圍油然而升，試營運期間吸引許多年輕族群上門嘗鮮。

鐘靜如強調，「85度C DAY BY DAY」所供應的甜點，都是全新研發，而且有甜點師傅駐店，每天現烤現做20幾款切片和整膜蛋糕。其中，千層蛋糕系列手工製作過程繁複，餅皮層層推疊超過20層，一層一層塗抹後裝飾，有香草、玫瑰、抹茶、咖啡和水果口味，售價全在百元內。

最特別的是「盛夏千層」這一款，使用低溫殺菌、抗酸性較強的日本香堤鮮奶油，搭配水蜜桃、香蕉、奇異果、綠葡萄和草莓，不因為水果的酸度而破壞鮮奶油的滑順口感，單片售價99元，不輸觀光客到日本必吃的水果千層蛋糕名店，每天限量販售。

(工商 )