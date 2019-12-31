喧騰一時W飯店郭姓小模死亡案，涉案的「土豪哥」朱家龍已入監服刑，但當時郭女毒發之際，在場人士曾找密醫吳柏澂打「排毒針」，台北地院審理時發現吳男是傳播妹「醬醬」劉秭安找來的，向檢方告發劉女涉嫌違反《醫師法》，台北地檢署31日將劉女起訴。

檢方調查，朱家龍2017年12月4日起，在W飯店找藥頭、傳播妹連開3天毒品趴，參加的郭姓小模因用藥過量，7日凌晨出現神智不清、胡言亂語、痙攣抽搐等異狀，最後因未及時送醫而死亡，朱家龍被依轉讓禁藥罪判刑2年10月定讞，2019年10月入獄服刑。

檢方查出，郭女毒發時，在場人士沒人要幫忙送郭女去醫院，反而找來吳柏澂幫郭施打「排毒針」，吳因違反《醫師法》被起訴後，台北地院審理發現，當時提議找吳的是傳播妹「醬醬」劉秭安，事後還付2500元給吳，依職權告發劉女和吳有犯意聯絡，向檢方告發，檢方今依法起訴。

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(中時 )