世界羽聯精選2019賽季趣味鏡頭，其中一球可以看到戴資穎因為鷹眼系統的小失誤而爆笑。(影片嵌入自BWF官方臉書粉專)

今天是2019年最後一天，準備參加跨年派對迎接新一年到來前，世界羽聯BWF官方臉書粉絲專頁精選了2019賽季期間場上的有趣畫面，和球迷一起用笑聲揮別2019、開心邁向2020。

世界羽聯精選的其中一個有趣畫面，出現在今年7月印尼公開賽女單4強賽寶島一姐戴資穎和日本好手山口茜的比賽中，第2局小戴一次回球出界但線審沒喊，山口茜申請鷹眼挑戰，判定過後畫面上證實球確實出界，不過字幕卻秀出「界內(In)」，負責播報現場實況的主播瞬間也愣了一下，最後主審把這一分判給了山口茜，通常在場上比較嚴肅的山口茜和小戴都笑了出來，小戴更是整個笑出聲來。

而2019中國羽球公開賽今年獎盃「很有份量」，頒獎典禮上幾次出現選手差點拿不住獎盃的漏網鏡頭，其中中國大陸混雙男將鄭思維差點不小心把獎盃掉在地上，讓他嚇出一身冷汗，也被BWF放入本年度趣味鏡頭裡。

(中時 )