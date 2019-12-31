民進黨強推《反滲透法》，台北市議員羅智強直指原因就是民進黨要當一個「司法癡漢」，要得到對人民的「合法騷擾權」，盡管部分綠營人士聲稱，「受滲透來源之指示、委託或資助」難以舉證，一般人民不用擔心，羅智強也怒批「這不是外行話，就是睜眼說瞎話」。

羅智強指出，一個不確定的法律概念，成罪門檻有多高、偵查門檻就有多低，《反滲透法》一旦通過，未來包括民眾黨、親民黨、時代力量在內任何非民進黨支持者，只要他們與中國大陸有一絲牽連，檢察官都可以「合理懷疑」有「受滲透來源指示」之嫌，就可以約談你到地檢署，就可以搜索你家，甚至還可以「有串證之虞」來聲請羈押。

羅智強質疑，《反滲透法》從來就不是為了定罪用的，是來整沒有民進黨證的人用的，像民進黨政府移送「假消息」，就是現成的活生生例子。

羅智強指出，民進黨政府移送100個假消息案件，99個都裁定不罰，因為法官裁定理由指出，《社維法》處罰的散布謠言，必須有「足以影響公共安寧」，而民進黨移送的這些案件，根本與公共安寧無關。

羅智強認為，這點蔡英文心知肚明，但她的目的只在於「騷擾」，誰敢批評民進黨，警察就把他的真實姓名找出來，要求他到警察局，讓台灣人民擔心受怕。

羅智強怒批，光是《社維法》就已經讓民進黨濫用至此，現在還要用《反滲透法》變本加厲，台灣人民，還能不起來反抗嗎？

(中時 )