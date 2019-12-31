立法院31日院會三讀通過「反滲透法」草案，國民黨立委在議場內舉起標語，抗議此案侵害人權、侵害言論自由。（姚志平攝）

「反滲透法草案」今可望在立法院通過，前副總統呂秀蓮今在臉書直播節目表示，除了總統要求限期通過是違憲，版本文字上人人自危，她擔心未來國內朝野對立更嚴重，兩岸敵意更深，希望今天立院應該能更理性、通融一點。

呂秀蓮強調，為何總統為何一定今天要通過，極有可能來自國際壓力；但硬要通過涉及範圍太廣，對於嫌疑人及構成要件要定很清楚，現在版本很含糊，若程序正義做到，立委鼓勵大家提相關案，召開公聽會慢慢逐條審議，大家都不會反對，對為何要限期通過，現在是舊民意為何不等新民意？有人說，民進黨沒把握國會過半，但這樣會引起台商等緊張，反投票對民進黨有更大傷害。

呂秀蓮今在直播節目指出，反滲透法草案會引起那麼大反彈是因為沒按照正常立法程序，總統只可以協調，沒有權力直接命令立法院，嚴格說是違憲。

她說，所謂罪刑法定原則文字要簡潔易懂，法律不是用來處罰人民，它是一條紅線，但反滲透法版本會引起雞飛狗跳，是因為在文字上，行為者即構成要件浮濫，引起人人自危，在國內我擔心朝野對立更嚴重，兩岸敵意更深，未來衝突更大。

她指出，「反對反滲透法不是認為國家安全不重要，大家不要誤會」；她也拿出扁馬執政時期相關的共諜案，還有11 月間爆發的澳洲王立強共諜案等為例指，現今國安問題漏洞百出。

她說，王立強是否真正共諜，大家可以取證，但王明白直指國民黨總統候選人韓國瑜收中國錢遭韓否認一事，若沒有具體事證，也不能隨便指控，其他說的相關滲透事件，都是大家耳熟能響，因此大家會覺得，雖不中亦不遠矣，再加上網路事件，更讓人家人心惶惶。

反滲透法可能擔心冤錯假案，但是我沒有反對，不分藍綠不管主張統獨，台灣像鐵達尼郵輪，大家如果愛惜他欸，讓他從大西洋開相太平洋，若國家領導人出了問題，船上的人沒有倫理、同舟空繫硬要搓個洞最後是全軍覆沒。

呂說，要捐棄成見，國家安全是至高無上目的，只是集體人權及個別人權兩全其美，要立了一個法，需要高度的智慧，需要非常精湛中文能力，建議立院法制局功能上能加強，任何法案通過前，先由法制局做專業法治文字主導。

她表示，這次反滲透法朝野對立嚴重，但最後通過，一定要維持台灣民主，一起支持並期待立法院有一份完善的國家安全保護體系；美國發動五眼聯盟，台灣也扮演隱形角色，1月11日投票結果就是最新民意，希望大家能擺脫激情不要受政黨綁架，這三張票都要慎重，選對人當然值得，選錯人後悔莫及。

她強調，台灣國安漏洞百出，反滲透法可能擔心冤錯假案，但是我沒有反對維護國家安全，不分藍綠不管主張統或獨，台灣像鐵達尼郵輪，大家如果愛惜它，它會平順從大西洋開向太平洋，若國家領導人出了問題，船上的人沒有倫理、無法同舟共濟，硬要在船上搓個洞，最後就是全軍覆沒。

(中時 )