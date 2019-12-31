大政治大爆掛-無色覺醒》 反滲透法上路 台灣回到戒嚴時？ 14:102019/12/31 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前有台大政治系教授蘇宏達在臉書指出，去年在臉書批評政府的故宮政策，引來員警上門關切，並告知違反社會秩序維護法。如今更險峻的反滲透法在民進黨的立院多數暴力下可能過關，令人憂心台灣未來的人權狀況。 《反滲透法》草案已進入逐條處理階段。國民黨團為拒絕替該法背書，黨團成員已拉起「抗議惡法，選票制裁」布條，在議場前方集結靜坐，同時也不參與表決，藉此表達抗議立場。 寧每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #反滲透法 #反滲透 也許您會感興趣 推薦閱讀 張亞中揭密 蔡英文為何急著通過《反滲透法》？ 09:352019/12/27 政治 新黨批 反滲透法過 最高興是貪官汙吏 10:592019/12/27 政治 中華泛藍協會：反滲透法將發生嚴重寒蟬效應 14:372019/12/27 政治 諷APEC會習觸法 宋向蔡自首 04:092019/12/28 焦點新聞 新黨批 立法後貪官汙吏最高興 01:392019/12/28 政治要聞 反滲透法對撞民意！反對聲浪從藍橘白蔓延到深綠獨派 04:102019/12/29 政治要聞 準公投雙殺反滲透法 04:102019/12/30 論壇廣場 喜樂島批反滲透法 籲泛綠側翼勿鬥爭抹紅 19:362019/12/30 政治 站出來反獨裁 04:102019/12/31 論壇廣場 我們對反滲透法最後的呼籲 04:102019/12/31 時論廣場 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 一堆人因韓造勢人不少而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 韓國瑜蓋牌奇招 趙少康舉例驚喊有效！ - 政治 綠粉專崩潰瘋傳韓造勢照 郭正亮爆封關預測 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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