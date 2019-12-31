前有台大政治系教授蘇宏達在臉書指出，去年在臉書批評政府的故宮政策，引來員警上門關切，並告知違反社會秩序維護法。如今更險峻的反滲透法在民進黨的立院多數暴力下可能過關，令人憂心台灣未來的人權狀況。

《反滲透法》草案已進入逐條處理階段。國民黨團為拒絕替該法背書，黨團成員已拉起「抗議惡法，選票制裁」布條，在議場前方集結靜坐，同時也不參與表決，藉此表達抗議立場。

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(中時電子報)