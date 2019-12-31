親民黨發言人于美人今日再度抨擊民進黨即將強行通過的反滲透法草案，指出為了抓一個邱毅，讓兩百萬台商回不了家，沒道理。

于美人表示，親民黨擔心如果民進黨強行通過反滲透法後立刻實施，那在選舉投票前是否會以此法來做政治攻防？此外，如果民進黨選輸，是否會宣稱這次選舉就是被敵對勢力滲入？這次選舉是不是要民進黨大獲全勝，才能夠證明我們《反滲透法》成功？萬一民進黨敗選，到明年五月把政權交出來之間，會用這套法律來做怎麼樣的攻防嗎？這也是人民會擔心的部分，請民進黨回答。

于美人還說，親民黨對反滲透法的的立場從未改變。我們太需要一部可以保護國土安全的反滲透法，所以從今年六月，那麼多年輕人上街頭之後，親民黨就一直在期待這部法。但是，立法的精神必須要符合程序正義，而這部反滲透法完全不符合程序正意。同時，親民黨希望立法院非常理性的立法，所以，應該是法、理、情這樣的次序，用道理來說服民眾，然後才可以訴諸感情。可是這部反滲透法，先是講情，任何人都不希望國家被滲透，但是，最後拿出的卻是沒有道理的法條。

于美人指出，憲法保障人民有免於恐懼的自由，而反滲透法裡面有太多法律不確定概念，人人自危，這是違憲的。每個人都害怕踩到紅線，因為語意不清、定義不明。今天為了抓一個邱毅，讓兩百萬台商不敢回家，這是很沒有道理的事情。親民黨再次呼籲民進黨懸崖勒馬？但是眼看是擋不住的，只能盡量拚不分區的立委，席次多一點，然後下一屆國會提出修正。

(中時 )