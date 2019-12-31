韓國瑜在元旦到台南參加升旗典禮回防造勢，凸顯出翻轉台南的決心，儘管二００八年前總統馬英九聲勢最旺之時，總統票狂勝兩百二十萬，綠營仍能在台南守住過半選票，藍營三屆以來都難以攻破綠營的「府城防線｣，韓國瑜將龐大的韓粉搬到綠營鐵票倉，用人數氣勢鼓舞不滿蔡執政、原本卻不願出來投票的基層人士，進而願意貢獻「一票之力」，最終可望衝破綠營缺口，在全台開出亮眼成績。

國民黨高層人士研判，台北、新北和桃園三縣市佔全台選票近三成，傳統定位藍大於綠，年金改革重損軍公教權益，族中原本支持民黨的人都噤聲了，再加上堅定的韓粉，國民黨對北選情樂觀；中南部則因先前不利的民調，士氣影響投票意願，若激發潛在支持回籠，關鍵的中南部將使得選情大逆轉。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國指出，這次民進黨挾全面執政優勢，若依國民黨傳統選舉打法，應毫無招架之力，然而韓國瑜非典型的政治人物，奇招百出，連學界都難以分析選情態勢。

台師大政治學研究所教授曲兆祥認為，雖然去年底韓國瑜在高雄市創造勝選奇蹟，進而提升國民黨整體選情，但細細評估各地選票，其實國民黨沒有贏很多。不過，他也指出，韓國瑜選票的兩大支柱，一是軍公教、一是世上許多的「苦人」，距離選舉越近，整體而言，韓國瑜的情況不像網路及報刊所說的那麼差，反而有很多的優勢。

(中時電子報)