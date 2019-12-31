韓庚與卢靖姗今天（12月31日）在社群APP「绿洲」與微博同步po出在紐西蘭结婚照及韓庚迎娶盧靖姍、向雙方家長奉茶磕頭的影片，官宣结婚喜讯；韓庚還感性寫說：「你好，我的愛人」，呼應日前公布戀情時的「你好，我的男孩」、「你好，我的女孩」文字調性。

這對新人穿的是橘紅色的中式傳統禮服，因位於南半球的紐西蘭現在是夏天，盧靖姍的中式新娘禮服是短袖款；當韓庚上門迎娶時，盧靖姍看著伴郎們設下層層關卡「考驗」新郎，一直笑得不停，場面十分歡樂。

(旺報 )