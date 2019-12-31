韓庚今在紐西蘭迎娶盧靖姍 官宣：你好，我的愛人 15:002019/12/31 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓庚趕在2019年最後1天迎娶盧靖姍。（取自新浪微博＠韓庚） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓庚與卢靖姗今天（12月31日）在社群APP「绿洲」與微博同步po出在紐西蘭结婚照及韓庚迎娶盧靖姍、向雙方家長奉茶磕頭的影片，官宣结婚喜讯；韓庚還感性寫說：「你好，我的愛人」，呼應日前公布戀情時的「你好，我的男孩」、「你好，我的女孩」文字調性。 這對新人穿的是橘紅色的中式傳統禮服，因位於南半球的紐西蘭現在是夏天，盧靖姍的中式新娘禮服是短袖款；當韓庚上門迎娶時，盧靖姍看著伴郎們設下層層關卡「考驗」新郎，一直笑得不停，場面十分歡樂。 (旺報 ) #盧靖 #紐西蘭 #中式 #禮服 #半球 也許您會感興趣 推薦閱讀 翻版葉子媚穿中空裝 爬山療情傷擠出G乳半球 14:592019/12/28 娛樂 年節禮盒包裝 中式喜氣、創意童趣 04:102019/12/30 時尚消費 奧卡菲娜穿仙女禮服 浪漫飄逸 04:102019/12/31 時尚消費 娛樂熱門新聞 爆被蔣友柏離婚 蔣家昔日豪門媳近況曝光「落魄落寞」 - 娛樂 全台跨年演唱會大盤點！最強攻略一次看完 - 娛樂 不只最懂韓國瑜！「他」還揭李佳芬生韓冰秘辛 眾人驚：這你都知道 - 娛樂 男星爆女神妻被天王約砲 「形象好、紅遍全亞洲」線索瘋猜他 - 娛樂 獨／封關民調韓落後蔡？張琍敏崩潰：翻轉台灣 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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