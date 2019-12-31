君毅中學近年積極推動幸福工程，培養學生們帶得走的能力。為了深植「施比受更有福」的善念及落實學以致用，繼日前響應竹南鎮公所由餐飲科師生製作了300條愛心吐司送給弱勢家庭外，並在 31 日年終最後一天，連續第 8 年舉辦「寒冬送暖愛心義賣園遊會」及「師生同歡倒數迎新年」活動，義賣所得將做校內學生急難救助之用。
君毅中學表示，全校師生有2千多人，義賣園遊會將以班級為單位在校內設攤，餐飲科全國技藝競賽金牌戰隊及行政處室，大展廚藝積極響應，所得收入扣除成本開銷後，將全數捐出到教育儲蓄專戶，以幫助校內急難救助同學。
學校為了讓活動更精彩，學生自治會展現「絕佳大腦執行功能」自行籌辦才藝表演，拍攝宣傳影片、搭建青春動感舞台，讓師長、同學盡情揮灑。除了師長、同學表現歌藝外，更邀請學生最愛的網紅俊碩、凡凡揭開活動序幕。
另外，君毅中學的多媒體技術科才剛設立，就成為竹苗區招生熱門科系，除「電競課程」廣受囑目外，今年參加資訊月競賽更榮獲「資訊應用競賽」視覺設計技術應用組全國第一名佳績。為了發展創客(maker)專業及培育人才，近年斥資購置一流設備建置「創客基地」。並利用園遊會活動期間，特別開放讓師生 DIY 自己專屬的3D列印、雷雕吊飾，所得亦將捐出做公益。
(中時 )
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