將邁入 2020 年，三星即將發表的年度旗艦之一 Galaxy S11(暫定名稱)，有爆料指出可能名稱是 Galaxy S20 系列。外界預期三星會延續 2019 年對 S 系列的政策，推出多款機種提供消費者更完整的選擇，依最新爆料指出，三星最新的 S 系列將會取消 S20e 這一款機種，加入 S20 Ultra 機種，全面放大螢幕尺寸。

近年來由於社群媒體蓬勃發展，再加上一款新品要推出，牽涉範圍廣泛，事實上相關供應鏈及有關廠商，都有機會能夠提前收到未發表的新品資訊，若是保密不嚴，有不少資訊都會提前曝光，且準確度不低。稍早之前，手機保護殼周邊廠商 Schnailcase 的創辦人便在 Twitter 推文，指出他們收到的消息指出，三星 2020 年將會推出的 S 系列新機，分別名稱是 S20、S20+ 以及 S20 Ultra，螢幕尺寸依序是 6.2 吋、6.7 吋、6.9 吋。

對比來看，三星 2019 年 2 月份推出的 Galaxy S10 系列，分別是螢幕 5.8吋、6.1 吋以及 6.4 吋的 S10e、S10 以及 S10+。可以看出如果上述的爆料準確，那麼 Galaxy S20 系列的螢幕尺寸很明顯比 S10 系列大很多，最大的已經要逼近 7 吋，可以跟過去的7吋小平板看齊。且 S10 系列中螢幕最小的 S10e 系列，在 S20 系列中沒有出現接班人，S20+ 也並非 S20 系列中螢幕最大的，而是被全新的 S20 Ultra 所取代。

在此之前，知名爆料達人Evan Blass(@evleaks) 則是指出，Galaxy S11 系列(也就是上述被稱為 S20 系列的機種)，螢幕是 6.4 吋、6.7 吋以及 6.9 吋。對比保護殼廠商所曝光的資料，兩者在螢幕尺寸上的說法並不一致。

而事實上，三星在 2019 年推出的 Galaxy S10 系列，共有四款。除了 S10e、S10、S11+之，還有 S10 5G。同樣依據知名爆料達人Evan Blass(@evleaks) 的說法，他當初是表示，三星S11(或指S20 系列)螢幕比較小的兩個款式會推出支援 5G 以及支援 LTE 網路的不同款式，6.9吋款式則僅會有 5G 款式。換言之從這個角度來計算，Galaxy S11 系列嚴格來說總共將會有 5 款。

三星的 Galaxy S11(或稱 S20 系列)，除了螢幕尺寸可能進一步放大，隨之電量也將為之增大，為支援 5G 帶來更好的後援。此外相機上的升級，也將是強力賣點，預計搭載 1 億畫素影像感測器，且有機會支援 8K 錄影，十分值得期待。先前以色列部落格 Girafa 指出，三星 Galaxy S11 系列有機會在 2020 年 2 月 11 日發表，但此方面需要等候三星官方釋出確切日期才能算數。

(中時電子報)