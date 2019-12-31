因應明年總統大選查辦「假訊息」，全國警調為了績效，卯起來在網路巡邏辦案。新北市某警分局日前在網路上發現，有網友發文散布對民進黨參選北部某區域立委候選人不利訊息，竟以「預備殺人」案由，向北部某地檢署報請指揮偵辦，結果被「打槍」退件後，才轉向另個地檢署報請指揮，檢方最後改以「恐嚇案」由收案處理。

據了解，新北市某警分局日前在網路巡邏時，發現有網友在臉書上PO文，揚言針對代表民進黨籍參選北部某區域立委的男性候選人不利，於是以「預備殺人」案由，向北部某地檢署報請檢察官指揮偵辦。

但該地檢署一看傻眼，發現除了「被害人」參選的地點，並非該地檢署轄區之外，臉書PO文竟以「預備殺人」報請指揮，雖然警方宣稱用「殺人罪」查辦是為了向臉書公司調閱資料之用，但檢方不認同，將案件退件。

結果該分局員警又轉往北部另個地檢署報請檢察官指揮偵辦。同樣地，這個地檢署也覺得該起網路「殺人案」離譜至極，但基於該候選人參選地點屬於該地檢署轄區，具有管轄權，因此仍予收案，但決定將案件由「殺人案」，正式改為「恐嚇案」。

(中時 )