大陸12月非製造業採購經理人指數（PMI）不如預期，以及投資人在新年假期前先將近來獲利入袋，周二香港股市封關，恆生指數收跌0.46%，為28189.75點；今年以來收漲9.06%，在全球主要股市中表現墊底。國企股(H股)今日收跌0.51%，為11168.06點，全年漲10.3%。

香港金融市場周二（12/31）新年除夕下午休市，周三（1/1）元旦休市。

藍籌股今日普遍走弱，但全年漲多跌少，中國生物製藥全年股價翻倍，領漲藍籌股。舜宇光學全年漲95.90%，在藍籌股中排名第二；第三至第五名分別為石藥集團、創科實業、瑞聲科技，今年漲幅都超過50%，表現亮眼。

在港股通的投資標的中，丘鈦科技全年暴漲190%，漲幅領先。

以產業來看，資訊科技股全年漲24%，表現最佳；美團點評漲130%，領漲科技股，另富智康全年漲逾85%，金山軟件、中芯國際、中興通訊、比亞迪電子、網龍等漲幅都超過50%。

此外，工業股全年漲21.70%，地產股漲15.72%，分別排名第二和第三。

(時報資訊)